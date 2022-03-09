***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 21:18
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09.03.2022 tarih ve 12/2022 sayılı kararı ile Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kararı değerlendirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sayın Bahar Deniz Egemen ve Sayın Numan Emre Bilge'nin' "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.
Tebliğ uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008896
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
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|% 10,00
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|AVGYO
|2,87
|15.199.332
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|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
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|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
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|AVOD
|1,89
|96.862.534
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|EUHOL
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|23.060.258
|% -6,12
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|BRLSM
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|28.871.344
|% -5,80
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|3.307.570
|% -4,76
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|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
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|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
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|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
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|THYAO
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|5.634.217.754
|% 3,32
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|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
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|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
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|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
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|HALKB
|4,49
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|% 1,81
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|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
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|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
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|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
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|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|14,6397
|14,6658
|% 1,49
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|Euro
|16,2229
|16,2748
|% 2,98
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|Sterlin
|19,2397
|19,3362
|% 1,88
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|Frank
|15,7446
|15,8394
|% 1,57
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|Riyal
|3,8901
|3,9096
|% 1,24
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|18:05
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|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-66,23
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|Altın Gr.
|935
|936
|-18,41
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|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
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|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
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|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
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|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
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|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|-0,94
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|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,22
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|B. Petrol
|116
|116
|-12,07
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