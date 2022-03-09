***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2022 21:19
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2022 hesap dönemine ait, bağımsız denetim zorunluluğu olmayan ara dönem finansal raporları bağımsız denetimden geçirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008898
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2225
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,2965
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 0,4921
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05936,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -17,76
|Açılış
|: 936,26
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6348
|14,6593
|% 1,44
|
|Euro
|16,2239
|16,2727
|% 2,96
|
|Sterlin
|19,2454
|19,3420
|% 1,91
|
|Frank
|15,7469
|15,8417
|% 1,58
|
|Riyal
|3,8921
|3,9117
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-65,85
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-18,73
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,52
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,23
|
|B. Petrol
|116
|116
|-12,31
|