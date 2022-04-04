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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.04.2022 08:59
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015303


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Cumhuriyet 6.043 6.135 22,00  
Tam 6.018 6.168 23,91  
Yarım 2.909 2.984 11,57  
Çeyrek 1.459 1.492 5,78  
Gümüş.Ons 24,66 24,69 0,04  
Gümüş Gr. 11,69 11,70 0,06  
B. Petrol 103 103 -0,94  
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