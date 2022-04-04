***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 08:59
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla,
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015303
BIST
13:102.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 35,61
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.288
En Düşük
2.264
13:1014,7186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0351
|Açılış
|: 14,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7186
En Düşük
14,6695
13:1016,2111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0068
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1988
13:10911,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,36
|Açılış
|: 911,52
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:07
|IPEKE
|18,95
|131.716.802
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.612.353
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|163.123.523
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.144.803
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.775.902
|% 9,86
|
|PAPIL
|19,88
|13.545.112
|% -4,15
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|SONME
|34,54
|3.267.591
|% -3,09
|
|BASCM
|3,29
|40.545
|% -2,66
|
|SISE
|16,26
|1.579.975.572
|% 5,79
|
|GARAN
|12,47
|1.420.409.661
|% 0,16
|
|ASELS
|25,32
|1.409.912.515
|% 2,18
|
|KOZAL
|157,90
|1.353.230.839
|% 9,05
|
|THYAO
|33,00
|1.293.587.066
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,49
|1.201.093.323
|% 4,18
|
|KARSN
|5,82
|999.470.369
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,44
|1.056.118.924
|% 1,78
|
|GARAN
|12,47
|1.420.409.661
|% 0,16
|
|DOHOL
|3,45
|378.623.509
|% 3,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7104
|14,7142
|% 0,21
|
|Euro
|16,1985
|16,2097
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,2442
|19,3408
|% 0,24
|
|Frank
|15,8069
|15,9022
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9107
|3,9303
|% 0,21
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,87
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.043
|6.135
|22,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|23,91
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|11,57
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,94
|