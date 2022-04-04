***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıylaYönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine karar verilmiştir. Saygılarımızla,Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015303BIST