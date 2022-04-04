***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 19:43
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Verimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,
Novada Outlet Söke, Atatürk Mah. 21 (Atatürk) Cad. 5M Migros 13/Z037 Söke-AYDIN (Adres kodu:1438681403) adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke Şubesi Desa Mağazası ünvanlı Şubemizin,
Bilkent Center, Üniversiteler Mah. 1597 Cad. N3/111 Çankaya/Ankara (Adres kodu:5259137452) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Bilkent Desa Mağazası ünvanlı Şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015694
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0611
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05912,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,80
|Açılış
|: 912,94
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|88,00
|202.182.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.877.808
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|37.471.115
|% 9,97
|
|AYGAZ
|30,26
|123.816.036
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,14
|616.968
|% -6,20
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|DOBUR
|60,00
|3.571.649
|% -4,76
|
|TURGG
|208,20
|85.106.126
|% -4,54
|
|PAPIL
|19,82
|23.799.905
|% -4,44
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|THYAO
|33,46
|3.288.949.923
|% 2,07
|
|KRDMD
|15,85
|3.000.804.294
|% 1,60
|
|SISE
|16,27
|2.718.699.125
|% 5,86
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,51
|1.821.515.187
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.695.217.049
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.450.431.489
|% 2,43
|
|GARAN
|12,63
|4.238.136.205
|% 1,45
|
|KARSN
|5,66
|1.935.030.790
|% -5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6965
|14,6982
|% 0,10
|
|Euro
|16,1376
|16,1587
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,2054
|19,3017
|% 0,04
|
|Frank
|15,8004
|15,8956
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9071
|3,9267
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,41
|
|Altın Gr.
|913
|913
|3,97
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|-0,06
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
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