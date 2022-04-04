***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,Novada Outlet Söke, Atatürk Mah. 21 (Atatürk) Cad. 5M Migros 13/Z037 Söke-AYDIN (Adres kodu:1438681403) adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Söke Şubesi Desa Mağazası ünvanlı Şubemizin,Bilkent Center, Üniversiteler Mah. 1597 Cad. N3/111 Çankaya/Ankara (Adres kodu:5259137452) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Bilkent Desa Mağazası ünvanlı Şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015694BIST