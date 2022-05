***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVerimlilik odaklı çalışma prensiplerimiz doğrultusunda,Perlavista Alışveriş Merkezi, Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulv. N1 C/88 Beylikdüzü/İSTANBUL (Adres kodu:1372080729) adresindeki Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Perlavista Alışveriş Merkezi Desa Mağazası ünvanlı Şubemizin,Ataköy Plus Avm, Ataköy 2-5-6. Kısım Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Ataköy A plus Avm Blok N3 iç kapı N10 Bakırköy/İSTANBUL (Adres kodu:2322446077) adresinde Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ataköy Plus Alışveriş Merkezi Samsonite Mağazası ünvanlı Şubemizin kapatılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026149BIST