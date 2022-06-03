***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFranchise Sözleşmesi ile işbirliği içinde olduğumuz Arnavutluk Bayimizin Toptani Shopping Avm‘de açmış olduğu mağaza ile W.D. Sweden ile İsveç'in Gavle şehrinde bulunan mağaza kapanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034718BIST