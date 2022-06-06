***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Havalimanı terminalinin, Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Covid 19 pandemisi nedeni ile kapanma kararı alınan terminalin doğu tarafının operasyonel olarak tekrar açılması kararına istinaden İstanbul Havalimanı Desa Nineteenseventytwo mağazamız tekrar faaliyete geçmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034925BIST