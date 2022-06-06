***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 16:46
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Havalimanı terminalinin, Havalimanı işletmecisi İGA tarafından Covid 19 pandemisi nedeni ile kapanma kararı alınan terminalin doğu tarafının operasyonel olarak tekrar açılması kararına istinaden İstanbul Havalimanı Desa Nineteenseventytwo mağazamız tekrar faaliyete geçmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034925
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 46,87
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,5677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1534
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6045
En Düşük
15,9954
18:0517,8059
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2091
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
18:05981,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,23
|Açılış
|: 981,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|62,70
|4.630.063
|% 10,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,25
|57.032.567
|% 10,00
|
|DAGHL
|29,70
|12.005.240
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.475.970
|% 9,99
|
|MZHLD
|79,90
|6.105.606
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,03
|117.483.905
|% -8,99
|
|YGGYO
|25,72
|4.817.288
|% -3,60
|
|SANFM
|33,80
|15.730.340
|% -3,26
|
|HEDEF
|6,71
|36.042.531
|% -3,17
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% -0,25
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,87
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 7,17
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 5,09
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 3,24
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 2,89
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 7,14
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 6,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5647
|16,5667
|% 0,93
|
|Euro
|17,7380
|17,8032
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,7151
|20,8190
|% 1,36
|
|Frank
|17,0009
|17,1033
|% 0,06
|
|Riyal
|4,4030
|4,4251
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-8,20
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,65
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,16
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,21
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, PGSUS, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
-
17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında