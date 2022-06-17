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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 14:58
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Deklerasyonuna uyum çalışmalarımız kapsamında, Erişilebilir ve Temiz Enerji kullanmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Düzce'de bulunan 10.000 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisimizde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması planlanmıştır. Düzce fabrikamızın 7.000m²'lik çatı alanında, 1mW gücünde temiz enerji üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve bu proje kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 10.06.2025 tarihine kadar geçerli "Yatırım Teşvik Belgesi" onayı alınmıştır. Kurulum çalışmalarının Temmuz 2022'de tamamlanması planlanmaktadır. Söz konusu yatırımımızın 12.000.000 TL seviyesinde olacağı öngörülmektedir. Bu yatırımımızın Düzce tesisimizin enerji ihtiyacının %150 oranında karşılayarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızda öncü bir adım olacağına inanıyoruz. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037925


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