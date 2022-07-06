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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2022 11:58
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    Türkiyenin Deri ürünleri ihracatında lider şirketlerinden biri olan DESA DERİ SAN VE TİC A.Ş. yönetim kurulu olarak
20 bin m2 kapalı alanlı Çorlu ‘da bulunan Deri tabaklama tesisi, 15,500 m2 de faaliyet gösteren Sefaköy ve 10,000 m2 kapalı alanlı Düzce fabrikalarımız ile Perakende operasyonlarımızın yanısıra üretim ve ihracata hızla devam eden şirketimiz,  Covid-19 pandemisi sonrası ortaya çıkan tedarik sorunlarını da gözeterek önümüzdeki dönemde İTALYA' da Floransa bölgesinde  DESA'nın üretim gücünü pekiştirecek bir DERİ ÇANTA, AKSESUAR ve KONFEKSİYON üretim tesisini kurmak amacıyla, yapılacak çalışmaları yönetmesi, yürütmesi ve görüşmeleri yapması amacıyla  Yönetim kurulu üyemiz Sayın Burak Çelet'e  29 sayılı 06.07.2022 tarihli kararı ile görev ve yetki  verilmesi oy birliği ile karar bağlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042054


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