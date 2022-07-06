***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiyenin Deri ürünleri ihracatında lider şirketlerinden biri olan DESA DERİ SAN VE TİC A.Ş. yönetim kurulu olarak20 bin m2 kapalı alanlı Çorlu ‘da bulunan Deri tabaklama tesisi, 15,500 m2 de faaliyet gösteren Sefaköy ve 10,000 m2 kapalı alanlı Düzce fabrikalarımız ile Perakende operasyonlarımızın yanısıra üretim ve ihracata hızla devam eden şirketimiz, Covid-19 pandemisi sonrası ortaya çıkan tedarik sorunlarını da gözeterek önümüzdeki dönemde İTALYA' da Floransa bölgesinde DESA'nın üretim gücünü pekiştirecek bir DERİ ÇANTA, AKSESUAR ve KONFEKSİYON üretim tesisini kurmak amacıyla, yapılacak çalışmaları yönetmesi, yürütmesi ve görüşmeleri yapması amacıyla Yönetim kurulu üyemiz Sayın Burak Çelet'e 29 sayılı 06.07.2022 tarihli kararı ile görev ve yetki verilmesi oy birliği ile karar bağlanmıştır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042054BIST