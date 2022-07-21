***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.07.2022 tarihli açıklamamıza istinaden, İTALYA'nın Floransa bölgesinde üretim tesisini kurmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2022 tarihli kararıyla Merkez adresi Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 İtaly olan DESA INTERNAZIONALE S.R.L. ünvanlı bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Tescil işlemlerinin ardından kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047154BIST