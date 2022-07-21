***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2022 13:36
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.07.2022 tarihli açıklamamıza istinaden, İTALYA'nın Floransa bölgesinde üretim tesisini kurmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2022 tarihli kararıyla Merkez adresi Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 İtaly olan DESA INTERNAZIONALE S.R.L. ünvanlı bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir. Tescil işlemlerinin ardından kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047154
BIST
14:022.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,21
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
14:0217,7638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0540
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
14:0218,0609
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0706
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
14:02983,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,55
|Açılış
|: 983,57
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
985,39
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler14:02
|KLRHO
|16,28
|35.612.768
|% 10,00
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|MMCAS
|2,85
|146.036
|% 9,62
|
|ATSYH
|70,00
|6.207.397
|% 9,38
|
|SUMAS
|69,00
|192.777
|% 9,09
|
|UFUK
|90,50
|5.099.996
|% -8,49
|
|YONGA
|21,68
|297.039
|% -4,07
|
|ORCAY
|17,99
|92.351.123
|% -3,49
|
|COSMO
|10,47
|269.470
|% -2,88
|
|KERVT
|7,23
|55.769.532
|% -2,82
|
|THYAO
|51,65
|1.550.963.166
|% 0,10
|
|SISE
|21,44
|1.080.110.131
|% 1,42
|
|ODAS
|3,72
|454.179.089
|% 0,81
|
|SAHOL
|19,75
|441.112.731
|% 2,65
|
|ULUUN
|27,28
|372.807.735
|% 7,83
|
|ODAS
|3,72
|454.179.089
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,38
|151.120.904
|% 4,55
|
|EKGYO
|3,05
|332.637.401
|% 0,99
|
|DOHOL
|3,80
|276.795.369
|% 4,11
|
|IEYHO
|0,82
|56.832.596
|% 5,13
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7398
|17,7638
|% 0,30
|
|Euro
|18,0439
|18,0609
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,1570
|21,2631
|% -0,22
|
|Frank
|18,3137
|18,4240
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7103
|4,7340
|% 0,19
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,27
|
|Altın Gr.
|984
|984
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|35,00
|
|Tam
|6.656
|6.722
|-40,00
|
|Yarım
|3.243
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,77
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-0,95
|