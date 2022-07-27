***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2022 12:26
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararımızda belirtilen DESA INTERNAZIONALE S.R.L. ünvanlı bir şirketimizin Merkez adresinin yönetim kurulumuzun 26.07.2022 tarih ve 31 sayılı kararına istinaden Via Privata Maria Teresa 7, 20123 Milano-İtaly olarak belirlenmesine ,
Yine aynı kararda bildirdiğimiz Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 İtaly adresinin üretim tesisi adresi olarak planlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048003
BIST
16:342.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.542
16:3417,9310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
16:3418,2504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0239
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
16:341.009,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.009,35
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,09
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler16:32
|PRKAB
|29,04
|258.820.717
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.780.818
|% 9,99
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.219.272
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|79.979.436
|% -9,95
|
|FENER
|50,10
|329.271.687
|% -8,24
|
|MTRKS
|57,40
|19.564.058
|% -7,64
|
|ITTFH
|1,60
|126.751.967
|% -4,76
|
|THYAO
|50,00
|2.435.758.876
|% 0,60
|
|SISE
|21,46
|1.520.839.039
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|AKBNK
|8,58
|992.862.418
|% -2,83
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,20
|931.659.221
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,69
|1.134.538.762
|% -2,49
|
|SKBNK
|1,62
|284.371.451
|% 0,00
|
|TSKB
|2,60
|375.732.820
|% -0,76
|
|ODAS
|3,78
|519.904.676
|% 2,44
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9226
|17,9313
|% 0,29
|
|Euro
|18,2046
|18,2242
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,7366
|21,8456
|% 0,30
|
|Frank
|18,6646
|18,7770
|% 0,56
|
|Riyal
|4,7590
|4,7829
|% 0,26
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|17,46
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|9,93
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|50,00
|
|Tam
|6.720
|6.784
|-7,00
|
|Yarım
|3.274
|3.317
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.658
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,76
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,34
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,85
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 9 artarak (% 0.18 ) 2, 711
-
16:47XU100
Endeks 2, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
-
16:47PRKAB
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.04 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 046, 757 adet işlem
-
16:46BIZIM
Yüzde 9.94 oranında artışla 22.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 634, 554 adet işlem
-
16:45ULAS
Yüzde 7.32 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 105 adet işlem