***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararımızda belirtilen DESA INTERNAZIONALE S.R.L. ünvanlı bir şirketimizin Merkez adresinin yönetim kurulumuzun 26.07.2022 tarih ve 31 sayılı kararına istinaden Via Privata Maria Teresa 7, 20123 Milano-İtaly olarak belirlenmesine ,Yine aynı kararda bildirdiğimiz Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 İtaly adresinin üretim tesisi adresi olarak planlanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048003BIST