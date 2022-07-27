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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2022 12:26
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         21.07.2022 tarihli yönetim kurulu kararımızda belirtilen DESA  INTERNAZIONALE S.R.L. ünvanlı bir şirketimizin Merkez adresinin yönetim kurulumuzun 26.07.2022 tarih ve 31 sayılı kararına istinaden   Via Privata Maria Teresa 7, 20123 Milano-İtaly olarak belirlenmesine ,
Yine aynı kararda bildirdiğimiz Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 İtaly adresinin üretim tesisi adresi olarak planlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048003


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Altın Gr. 1.007 1.007 9,93  
Cumhuriyet 6.682 6.783 50,00  
Tam 6.720 6.784 -7,00  
Yarım 3.274 3.317 -3,00  
Çeyrek 1.642 1.658 -1,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,76 0,65  
Gümüş Gr. 11,31 11,32 0,34  
B. Petrol 104 104 1,85  
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