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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2022 11:32
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06-21-27-29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     DESA'DAN İTALYA ATAĞI
Desa Deri, İtalya'da araştırma, geliştirme ve üretim tesisi kurmak için imzaları attı.
Deri modasına yön veren ve Türkiye'nin deri mamülleri konusunda öncü markası olan DESA, lüks segmente hitap eden dünya markaları ile olan ilişkisini geliştirmek için İtalya'da Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi AR, 52014 Italy adresinde üretim tesisi kurulması için kira sözleşmesi imzalamıştır.
 
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
 
Saygılarımızla,
Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050946


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