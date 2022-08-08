***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 09:53
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DESA'DAN AVRUPA'DA E-TİCARET HAMLESİ
Desa, Avrupa'nın önde gelen moda e-ticaret sitesi olan ve Dünya markalarının yer aldığı Zalando ile sözleşme imzalanmıştır. Desa markalı ürünlerin Avrupa'da geniş tüketici kitlesine ulaşması amacıyla imzalanan sözleşme ile ayakkabıdan konfeksiyona, çantadan küçük deri mamule kadar birçok ürün çeşidi satışa sunulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052794
BIST
10:392.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 23,43
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:3917,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0517
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:3918,3499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1086
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:391.026,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,42
|Açılış
|: 1.026,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:37
|NETAS
|22,24
|33.361.495
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.250.343
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.594.332
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.013.561
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.379.834
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|9.997.555
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|137.605.921
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,18
|5.591.937
|% -7,17
|
|KRPLS
|6,95
|81.042.914
|% -6,59
|
|THYAO
|58,10
|1.198.821.268
|% -0,17
|
|EREGL
|28,32
|594.169.865
|% 2,68
|
|SASA
|51,60
|484.478.861
|% 3,61
|
|SISE
|23,76
|415.174.838
|% 1,54
|
|YKBNK
|5,20
|302.800.398
|% -0,76
|
|SKBNK
|2,39
|234.974.817
|% 8,14
|
|EKGYO
|3,46
|237.431.854
|% -1,14
|
|TSKB
|3,25
|212.042.039
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,20
|302.800.398
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,15
|194.725.813
|% 0,73
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9499
|17,9656
|% 0,30
|
|Euro
|18,3379
|18,3527
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,6865
|21,7952
|% 0,60
|
|Frank
|18,6538
|18,7662
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7653
|4,7892
|% 0,27
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,15
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,96
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.947
|-43,00
|
|Yarım
|3.348
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|0,66
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52TKNSA
Yüzde 4.86 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 500 adet işlem
-
10:51BURVA
Yüzde 7.01 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 523 adet işlem
-
10:50VESTL
Yüzde 4.06 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 476, 750 adet işlem
-
10:49XU100
Endeks 2, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 9, 309.00 milyon TL de
-
10:49AKYHO
Yüzde 5.08 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 752, 404 adet işlem