***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDESA'DAN AVRUPA'DA E-TİCARET HAMLESİDesa, Avrupa'nın önde gelen moda e-ticaret sitesi olan ve Dünya markalarının yer aldığı Zalando ile sözleşme imzalanmıştır. Desa markalı ürünlerin Avrupa'da geniş tüketici kitlesine ulaşması amacıyla imzalanan sözleşme ile ayakkabıdan konfeksiyona, çantadan küçük deri mamule kadar birçok ürün çeşidi satışa sunulacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052794BIST