***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 17/06/2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda duyurduğumuz üzere, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Deklarasyonuna uyum çalışmalarımız kapsamında, Erişilebilir ve Temiz Enerji kullanımı çerçevesinde, bir taraftan ülkemizin temiz enerji üretimine destek olmak, doğayı korumak, diğer taraftan maliyet tasarrufu ve verimliliğimizi artırmak amacıyla, Düzce Üretim Tesisimizin çatı alanına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması maksadıyla yatırım kararı alındığı duyurulmuştu.Yapılan çalışmalar tamamlanmış olup bağlantı anlaşması İmzalanması ile birlikte GES projemiz devreye alınmıştır.Yapılan ilk aylık test üretiminde toplam 106.207 KWh elektrik enerjisi üretilmiştir.Fabrika tüketimi ise 55,093 KWh gerçekleşmiş olup tüketimin %93 üzerinde bir üretim gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki dönemde fazla üretilen enerji miktarı Çorlu ve Sefaköy fabrikalarımızın elektrik tüketimlerinden mahsup edilecektir.Kamuoyuna ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059363BIST