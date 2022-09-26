***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 17:43
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 1. Yarıyıl sonuçlarına ilişkin hazırlanan yatırımcı sunumu ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. İlgili sunuma www.desa.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065320
BIST
17:513.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -27,68
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5118,4544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5117,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0120
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:51975,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 975,04
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:49
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.405.987
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|16.641.426
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.286.939
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|184.976.266
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.436.076
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.013.448
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.152.397
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.369.176
|% -9,97
|
|THYAO
|69,05
|3.194.410.550
|% -2,54
|
|SASA
|65,90
|3.171.044.834
|% 6,46
|
|VESTL
|36,52
|2.794.949.308
|% 2,13
|
|ISCTR
|7,57
|2.139.102.298
|% -3,32
|
|HEKTS
|54,15
|2.123.987.408
|% 7,02
|
|YKBNK
|6,82
|2.108.987.830
|% -1,73
|
|EKGYO
|3,92
|1.156.431.881
|% -1,26
|
|ISCTR
|7,57
|2.139.102.298
|% -3,32
|
|ZOREN
|4,48
|1.149.183.727
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,28
|528.513.534
|% -9,88
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4470
|18,4558
|% 0,23
|
|Euro
|17,8333
|17,8649
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,8938
|19,9936
|% -0,17
|
|Frank
|18,5738
|18,6857
|% -0,56
|
|Riyal
|4,8913
|4,9159
|% 0,25
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,22
|
|Altın Gr.
|976
|977
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.655
|6.742
|-20,00
|
|Yarım
|3.238
|3.299
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,07
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|1,05
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de