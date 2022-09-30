***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 17:38
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Pınar Kaya 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder çalışma hayatında başarılar dileriz. Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Uyarlar yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanıncaya kadar, geçici süreyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066386
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,11
|Açılış
|: 990,04
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5104
|18,5259
|% 0,11
|
|Euro
|18,1541
|18,1851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6195
|20,7229
|% 0,54
|
|Frank
|18,7185
|18,8312
|% -0,91
|
|Riyal
|4,9151
|4,9397
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|2,16
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.646
|6.747
|15,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,13
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem