***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09.11.2022 tarihili toplantısında,Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Deklerasyonuna uyum çalışmalarımız kapsamında, temiz enerji kullanmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Marmaracık OSB mahallesi Kuzey 2. Sokak n 5/1 Ergene Tekirdağ adresinde bulunan 20.000 metrekare kapalı alana sahip DERİ ÜRETİM FABRİKA'mızda Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması kararı alınmıştır.Bu kapsamda Deri üretim fabrikamızın 3300 m²'lik çatı alanında, 641,25 KWp gücünde temiz enerji üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu yatırımımızın 8.650.000 TL seviyesinde olacağı öngörülmektedir.Bu yatırımımızın fabrikamızın Elektrik ihtiyacının % 90 oranında karşılayarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızın devamı niteliğinde bir adım olacağına inanıyoruz.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078518BIST