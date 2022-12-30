***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Rabia Çetinkaya 30.12.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder çalışma hayatında başarılar dileriz.Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Uyarlar yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanıncaya kadar, geçici süreyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091572BIST