***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:14
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Rabia Çetinkaya 30.12.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder çalışma hayatında başarılar dileriz.
Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Uyarlar yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanıncaya kadar, geçici süreyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091572
BIST
17:595.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,14
|Açılış
|: 5.511
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|Önceki Kapanış
|: 5.477
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5.563
En Düşük
5.489
17:5918,7199
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,8600
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|Önceki Kapanış
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18,7417
En Düşük
18,6689
17:5920,0175
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17:591.093,78
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|Açılış
|: 1.094,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
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1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.701.161
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|104.052.985
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.981.322
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.255.909
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,10
|10.647.573.028
|% 5,61
|
|THYAO
|141,50
|6.451.918.175
|% -0,56
|
|TCELL
|38,06
|5.498.261.717
|% -0,37
|
|TUPRS
|529,50
|5.339.319.979
|% 4,54
|
|PETKM
|19,97
|4.762.465.439
|% 0,55
|
|EKGYO
|8,78
|4.474.428.840
|% 1,86
|
|DOHOL
|10,61
|3.804.545.774
|% 4,64
|
|YKBNK
|11,84
|3.099.741.195
|% -1,33
|
|PETKM
|19,97
|4.762.465.439
|% 0,55
|
|ISCTR
|12,85
|2.945.728.329
|% -0,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7017
|18,7201
|% 0,08
|
|Euro
|19,9712
|20,0002
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5311
|22,6441
|% 0,11
|
|Frank
|20,2046
|20,3264
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
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