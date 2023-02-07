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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.02.2023 10:20
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Tekirdağ Deri Üretim Fabrikamızın GES projesi sözleşmesi imzalandı.
09.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda bildirdiğimiz üzere, Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar Deklarasyonu'na uyum çalışmalarımız kapsamında, temiz enerji kullanımı hedefimize ulaşmak için Marmaracık OSB Mahallesi Kuzey 2. Sokak No 5/1 Ergene Tekirdağ adresinde bulunan 20.000 metrekare kapalı alana sahip Deri Üretim Fabrikamızda Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması kararı alınmıştır.
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