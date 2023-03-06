***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının Görevinden Ayrılması ve Yeni Genel Müdür Yardımcısı AtanmasıŞirketimizin 03.03.2023 tarihli 11/2023 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileŞirketimizde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı CFO olarak görev yapmakta olan Sayın Ayhan Diribaş 03.03.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.DESA ailesi olarak Sayın Ayhan Diribaş'a 10 yıl boyunca başarılı hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.Sayın Ayhan Diribaş'ın yerine Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı CFO görevini yürütmek üzere 06/03/2023 tarihi itibarıyla Sayın Cem Tok'un atanmasına karar verilmiştir. Şirketimize katılan Sayın Cem Tok'a yeni görevinde başarılar dileriz.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120288BIST