***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 07:21
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısının Görevinden Ayrılması ve Yeni Genel Müdür Yardımcısı Atanması
Şirketimizin 03.03.2023 tarihli 11/2023 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimizde Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı CFO olarak görev yapmakta olan Sayın Ayhan Diribaş 03.03.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
DESA ailesi olarak Sayın Ayhan Diribaş'a 10 yıl boyunca başarılı hizmetlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Sayın Ayhan Diribaş'ın yerine Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı CFO görevini yürütmek üzere 06/03/2023 tarihi itibarıyla Sayın Cem Tok'un atanmasına karar verilmiştir. Şirketimize katılan Sayın Cem Tok'a yeni görevinde başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120288
BIST
14:265.330
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1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BVSAN
|46,20
|57.332.886
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.268.869
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.670.585
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|400.040.736
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|SELGD
|6,66
|4.039.656
|% -4,72
|
|KMPUR
|109,20
|217.520.080
|% -4,71
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|KGYO
|31,64
|23.906.413
|% -4,12
|
|EREGL
|43,72
|4.713.929.155
|% -0,59
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|KRDMD
|20,72
|2.142.221.278
|% -1,43
|
|TUPRS
|626,30
|2.137.734.603
|% 2,59
|
|THYAO
|140,50
|2.118.832.399
|% 1,30
|
|AKBNK
|18,02
|2.040.296.517
|% 3,50
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|YKBNK
|10,25
|1.754.978.293
|% 3,96
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|EKGYO
|8,21
|1.229.239.538
|% 1,48
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|ISCTR
|12,42
|1.399.577.719
|% 5,34
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|AKBNK
|18,02
|2.040.296.517
|% 3,50
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|EREGL
|43,72
|4.713.929.155
|% -0,59
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|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,8981
|18,9011
|% 0,06
|
|Euro
|20,0952
|20,1003
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6153
|22,7287
|% -0,30
|
|Frank
|20,1243
|20,2455
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0204
|5,0455
|% 0,05
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,48
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
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|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,36
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Seans Raporu
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14:39ISSEN
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14:38MEPET
Yüzde 9.30 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 480, 777 adet işlem
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14:37ASTOR
Yüzde 9.18 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 603, 222 adet işlem
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14:36XU100
Endeks 5, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 47, 539.00 milyon TL de
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14:36NTGAZ
Yüzde 5.24 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 121, 807 adet işlem