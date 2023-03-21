***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi arasında endüstriyel sanayi tesisi kurulumu amacı ile Düzce Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı içerisinde arsa satın alımı için ön tahsis protokolü imzalanmıştır.Taraflarca imzalanan protokol gereği 60.000 metrekare olan arsa Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak imar ve alt yapı çalışmalarından sonra Desa Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'ye teslim edilecektir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126746BIST