***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2023 10:00
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130810
BIST
11:324.736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -77,17
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3219,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0258
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3220,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0384
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:321.212,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,53
|Açılış
|: 1.211,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:30
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|17.218.611
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.425.201
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|BFREN
|4.413,30
|85.514.487
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.413.001
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.615.060
|% -9,97
|
|IHAAS
|134,60
|4.098.414
|% -9,12
|
|KRGYO
|14,18
|27.828.981
|% -7,80
|
|EKSUN
|95,15
|1.233.918.164
|% 10,00
|
|TUPRS
|539,40
|1.141.285.411
|% 1,75
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|THYAO
|116,50
|800.130.531
|% -1,69
|
|ASTOR
|50,80
|724.535.914
|% -3,88
|
|SKBNK
|2,61
|323.755.842
|% 1,56
|
|EKGYO
|6,10
|307.197.783
|% -1,45
|
|AKFYE
|16,20
|715.113.398
|% -5,26
|
|ISCTR
|12,04
|519.717.809
|% -0,06
|
|KOZAL
|21,10
|921.141.834
|% -2,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1982
|19,2021
|% 0,14
|
|Euro
|20,8199
|20,8397
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,5824
|23,7006
|% 0,02
|
|Frank
|20,8270
|20,9525
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1025
|5,1281
|% 0,17
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.056
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
Seans Raporu
11:30
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11:44MRGYO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 626 adet işlem
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11:43XU100
Endeks 4, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 14, 865.00 milyon TL de
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11:43MNDRS
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 765, 125 adet işlem
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11:42AKFYE
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 762, 300 adet işlem
-
11:41GOKNR
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 314, 260 adet işlem