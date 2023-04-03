***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Melih ÇELET'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sn. Burak ÇELET'in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130810BIST