***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.05.2023 14:56
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçerenköy Mah. Çayır Cad. 1 / Ataşehir / İSTANBUL (Adres Kodu: 2352114058) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul City's Kozyatağı Desa Şubesi'' unvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 29.04.2023 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir. Yeni Desa mağazamızın alanı 165,00 metrekaredir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144460
BIST
15:414.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,54
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4119,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0301
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4121,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:411.243,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.243,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GRTRK
|25,74
|7.202.412
|% 10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|ORCAY
|7,59
|80.470.169
|% 9,84
|
|BOBET
|19,18
|231.772.345
|% 6,03
|
|BASGZ
|13,98
|60.781.919
|% 2,34
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KLRHO
|22,54
|26.386.550
|% -8,89
|
|PSGYO
|4,81
|70.722.887
|% -8,56
|
|IMASM
|25,04
|155.053.401
|% -8,55
|
|MAGEN
|34,14
|55.718.722
|% -7,98
|
|KOPOL
|48,46
|1.543.550.975
|% -3,08
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|CVKMD
|184,70
|1.190.633.249
|% -0,32
|
|ASTOR
|47,38
|594.871.941
|% -4,51
|
|GESAN
|63,65
|592.869.366
|% -5,00
|
|AKFYE
|12,99
|476.755.074
|% -0,84
|
|KOPOL
|48,46
|1.543.550.975
|% -3,08
|
|EUPWR
|78,95
|1.310.664.661
|% 9,96
|
|PSGYO
|4,81
|70.722.887
|% -8,56
|
|ASTOR
|47,38
|594.871.941
|% -4,51
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4712
|% 0,16
|
|Euro
|21,3810
|21,3992
|% 0,15
|
|Sterlin
|24,2129
|24,3343
|% -0,08
|
|Frank
|21,5982
|21,7283
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1766
|5,2026
|% 0,10
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|