***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİçerenköy Mah. Çayır Cad. 1 / Ataşehir / İSTANBUL (Adres Kodu: 2352114058) adresinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul City's Kozyatağı Desa Şubesi'' unvanlı olmak üzere toplam 1 (bir) yeni mağazamız 29.04.2023 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir. Yeni Desa mağazamızın alanı 165,00 metrekaredir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144460BIST