***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2023 15:28
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İtalya'da kurduğumuz Desa Internazionale S.R.L. fabrikamız 02.05.2023 tarihinde çalışanlarına kapılarını açmış ve üretim faaliyetlerimiz başlamıştır. Fabrikamızın istihdamını artırmaya yönelik eğitim ve oryantasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Italya Çalışma Bakanlığı'nın iş birliği ile 15 personel adayının katıldığı ilk eğitim programımız 20/05/2023 tarihinde tamamlanmış olup, yine farklı 15 adayın katılımı ile 4 hafta sürecek yeni eğitim programına başlanacaktır. Hedeflenen kapasiteye ulaşıncaya kadar eğitim programlarımız ve istihdamı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158296
BIST
17:525.451
En Düşük
|Değişim
|: -2,47%
|| -138,15
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5223,6536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0411
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5225,5496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1948
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:521.483,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,67
|Açılış
|: 1.483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:52
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|298.789.221
|% 9,98
|
|RYSAS
|51,05
|146.168.669
|% 9,97
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.527.239
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|104.730.390
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.614.247.422
|% -8,81
|
|THYAO
|178,10
|7.478.144.181
|% -2,84
|
|SASA
|56,35
|6.644.275.432
|% -9,98
|
|EREGL
|37,56
|4.140.895.566
|% -1,00
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|EKGYO
|7,46
|2.112.804.440
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,76
|3.072.926.767
|% -0,68
|
|ISCTR
|13,03
|2.475.211.166
|% -0,53
|
|AKBNK
|18,03
|3.350.141.900
|% -0,28
|
|KRDMD
|21,92
|3.711.443.474
|% 2,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6303
|23,6536
|% 0,17
|
|Euro
|25,5441
|25,5496
|% 0,77
|
|Sterlin
|29,6809
|29,8298
|% 0,74
|
|Frank
|26,0099
|26,1666
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2806
|6,3121
|% 0,02
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-5,20
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.834
|4.913
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.417
|2.456
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,52
|74,52
|2,68
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem