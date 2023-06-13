***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİtalya'da kurduğumuz Desa Internazionale S.R.L. fabrikamız 02.05.2023 tarihinde çalışanlarına kapılarını açmış ve üretim faaliyetlerimiz başlamıştır. Fabrikamızın istihdamını artırmaya yönelik eğitim ve oryantasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Italya Çalışma Bakanlığı'nın iş birliği ile 15 personel adayının katıldığı ilk eğitim programımız 20/05/2023 tarihinde tamamlanmış olup, yine farklı 15 adayın katılımı ile 4 hafta sürecek yeni eğitim programına başlanacaktır. Hedeflenen kapasiteye ulaşıncaya kadar eğitim programlarımız ve istihdamı arttırmaya yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158296BIST