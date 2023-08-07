***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVia Erbosa, 23 Porrena, Poppi adresinde mukim İtalya'daki üretim tesisimizin firma statüsünün pasiften aktife alınması ile ilgili Milano Ticaret Odası'na başvuru sürecimiz tamamlanmıştır.Bugün itibarıyla ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, resmi belge ve fatura düzenlenmesi yasal koşulları sağlanmış olup DESA Internazionale SRL şirketinden müşterilemize ilk yüklememiz yapılmış ve faturamız kesilmiştir.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181254BIST