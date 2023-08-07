***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 09:55
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Via Erbosa, 23 Porrena, Poppi adresinde mukim İtalya'daki üretim tesisimizin firma statüsünün pasiften aktife alınması ile ilgili Milano Ticaret Odası'na başvuru sürecimiz tamamlanmıştır.
Bugün itibarıyla ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi, resmi belge ve fatura düzenlenmesi yasal koşulları sağlanmış olup DESA Internazionale SRL şirketinden müşterilemize ilk yüklememiz yapılmış ve faturamız kesilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181254
BIST
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11:557.453
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 51,95
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5527,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5529,6644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:551.680,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.680,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ASUZU
|246,90
|342.631.419
|% 9,98
|
|CMENT
|89,50
|1.045.450
|% 9,95
|
|ALCTL
|110,60
|98.948.803
|% 6,55
|
|FRIGO
|7,88
|70.835.974
|% 6,20
|
|DOBUR
|49,56
|13.801.037
|% 5,45
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|ANSGR
|28,92
|107.848.545
|% -3,54
|
|INTEM
|149,60
|10.407.999
|% -2,92
|
|AKGRT
|5,23
|193.901.008
|% -2,79
|
|AKSUE
|40,84
|70.574.414
|% -2,76
|
|ASELS
|77,95
|1.456.121.634
|% 1,63
|
|EREGL
|40,88
|1.106.776.842
|% -0,63
|
|ISCTR
|15,95
|897.566.476
|% -0,68
|
|KCHOL
|132,90
|796.941.763
|% 0,23
|
|AKBNK
|27,88
|696.818.994
|% -1,48
|
|ISCTR
|15,95
|897.566.476
|% -0,68
|
|AKGRT
|5,23
|193.901.008
|% -2,79
|
|PETKM
|18,17
|553.101.400
|% 0,50
|
|KARSN
|12,07
|322.136.863
|% 2,81
|
|EREGL
|40,88
|1.106.776.842
|% -0,63
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9964
|27,0022
|% 0,33
|
|Euro
|29,6508
|29,6680
|% 0,00
|
|Sterlin
|34,2494
|34,4211
|% 0,10
|
|Frank
|30,6977
|30,8826
|% -0,09
|
|Riyal
|7,1754
|7,2114
|% 0,32
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,78
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.964
|11.037
|-67,00
|
|Yarım
|5.486
|5.544
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.772
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,36
|-0,10
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
11:53
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-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 07 artarak (% 0.70 ) 8, 079
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12:08XU100
Endeks 7, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 49, 636.00 milyon TL de
-
12:08KMPUR
Yüzde 4.96 oranında artışla 148.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 217 adet işlem
-
12:07KLSER
Yüzde 6.66 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 945, 069 adet işlem
-
12:06LINK
Yüzde 4.39 oranında artışla 66.65 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 149 adet işlem