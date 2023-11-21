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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.11.2023 08:58
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Hobyar Mah. Mimar Kemalettin Caddesi, Sanasaryan Han  N 10/E Fatih / İSTANBUL (Adres Kodu: 5104198527) adresinde unvanlı olmak üzere 1 (Bir) yeni mağazamız  tarihi itibarıyla () faaliyete geçmiştir. Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Sirkeci Sanasaryan Han Samsonite Şubesi
21 Kasım 2023
bugün
Yeni DESA-Samsonite mağazamız 102 metrekaredir.  Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219031


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ATATP 97,70 218.583.121 % 9,96  
MERIT 77,30 39.541.206 % 9,96  
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Platin 920,41 922,26 % 0,66  
Paladyum 1.077,94 1.081,84 % 0,66  
Brent Pet. 81,80 81,80 % 0,66  
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