***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHobyar Mah. Mimar Kemalettin Caddesi, Sanasaryan Han N 10/E Fatih / İSTANBUL (Adres Kodu: 5104198527) adresinde unvanlı olmak üzere 1 (Bir) yeni mağazamız tarihi itibarıyla () faaliyete geçmiştir. Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Sirkeci Sanasaryan Han Samsonite Şubesi21 Kasım 2023bugünYeni DESA-Samsonite mağazamız 102 metrekaredir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219031BIST