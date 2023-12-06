***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin performans odaklı yaklaşımla yaptığı değerlendirmeler neticesinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Havalimanı Desa Nineteenseventytwo Şubesi'' unvanlı mağazamızın 06.12.2023 tarihi itibarıyla ticari faaliyetini sonlandırmış bulunmaktayız. Resmi kapanış işlemleri başlatılmış olup, ilgili resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir. İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda Şirketimiz DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin yüzde 40 iştiraki olduğu Samsonite Joint Venture, Samsonite Türkiye Seyahat Ürünleri A. Ş.'ye ait 5 adet Samsonite, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda ise 1 adet DESA Samsonite mağazamız faaliyetlerine devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223141BIST