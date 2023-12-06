***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 18:52
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin performans odaklı yaklaşımla yaptığı değerlendirmeler neticesinde "Desa Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Havalimanı Desa Nineteenseventytwo Şubesi'' unvanlı mağazamızın 06.12.2023 tarihi itibarıyla ticari faaliyetini sonlandırmış bulunmaktayız. Resmi kapanış işlemleri başlatılmış olup, ilgili resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ve yatırımcılarımız bilgilendirilecektir. İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda Şirketimiz DESA Deri Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin yüzde 40 iştiraki olduğu Samsonite Joint Venture, Samsonite Türkiye Seyahat Ürünleri A. Ş.'ye ait 5 adet Samsonite, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda ise 1 adet DESA Samsonite mağazamız faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223141
BIST
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18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
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|Önceki Kapanış
|: 8.057
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7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0429
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0056
|Açılış
|: 31,2500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.884,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.884,15
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9208
|28,9248
|% 0,15
|
|Euro
|31,2072
|31,2201
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,3161
|36,4982
|% 0,16
|
|Frank
|32,9631
|33,1617
|% 0,30
|
|Riyal
|7,6879
|7,7264
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|894,26
|896,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,44
|954,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,61
|74,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,39
|2.024,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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