***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDESA, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nden Leonardo da Vinci Ödülü ile ÖdüllendirildiTürkiye'nin öncü deri mamulleri markası olarak Şirketimiz, 51 yıllık deneyim ve üretim faaliyetleriyle İtalya'da elde ettiği başarılar nedeniyle İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından önemli bir ödülle onurlandırılmıştır. Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret ilişkilerine katkılarıyla dikkat çeken Şirketimiz, ve nin katılımıyla gerçekleşen bir ödül töreninde'ne layık görülmüştür. Ödül, Şirketimizin Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret ilişkilerine sunduğu değer ve sektördeki lider konumunu vurgulamak amacıyla verilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodiİtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini'Leonardo da Vinci ÖdülüKamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225472BIST