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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2023 17:01
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DESA, İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nden Leonardo da Vinci Ödülü ile Ödüllendirildi
Türkiye'nin öncü deri mamulleri markası olarak Şirketimiz, 51 yıllık deneyim ve üretim faaliyetleriyle İtalya'da elde ettiği başarılar nedeniyle İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından önemli bir ödülle onurlandırılmıştır. Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret ilişkilerine katkılarıyla dikkat çeken Şirketimiz, ve nin katılımıyla gerçekleşen bir ödül töreninde'ne layık görülmüştür. Ödül, Şirketimizin Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret ilişkilerine sunduğu değer ve sektördeki lider konumunu vurgulamak amacıyla verilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini'
Leonardo da Vinci Ödülü
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225472


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