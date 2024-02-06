***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2024 15:01
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, DESA ve 1972 DESA markalarının Sonbahar/Kış '24-'25 - İlkbahar/Yaz'24- '25 koleksiyonlarında kreatif direktör olarak Ivana Omazic ile bir sözleşme imzalamıştır.
Ivana Omazic, Prada, Miu Miu, Maison Martin Margiela, Celine, Jil Sander, MCM, Stone Island, Romeo Gigli ve IO gibi dünyaca ünlü lüks markalarda designer ve creative director olarak önemli deneyime sahiptir. Şirketimiz, moda tutkunlarına Ivana Omazic'in liderliğindeki yenilikçi ve çekici koleksiyonlar sunmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247106
BIST