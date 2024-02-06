***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, DESA ve 1972 DESA markalarının Sonbahar/Kış '24-'25 - İlkbahar/Yaz'24- '25 koleksiyonlarında kreatif direktör olarak Ivana Omazic ile bir sözleşme imzalamıştır.Ivana Omazic, Prada, Miu Miu, Maison Martin Margiela, Celine, Jil Sander, MCM, Stone Island, Romeo Gigli ve IO gibi dünyaca ünlü lüks markalarda designer ve creative director olarak önemli deneyime sahiptir. Şirketimiz, moda tutkunlarına Ivana Omazic'in liderliğindeki yenilikçi ve çekici koleksiyonlar sunmaya devam edecektir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247106BIST