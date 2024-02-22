***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2024 14:49
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Dr. A. Berrak Köten 22.02.2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz. Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Bülent Uyarlar yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanıncaya kadar, geçici süreyle Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251303
BIST
'
15:229.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -9,30
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.293
En Yüksek
9.406
15:2230,9940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0105
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
15:2233,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1550
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
15:222.021,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,10
|Açılış
|: 2.021,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler15:19
|MNDTR
|7,59
|92.823.689
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|162.118.923
|% 10,00
|
|ACSEL
|165,00
|112.640.847
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.260.499
|% 10,00
|
|YONGA
|77,00
|3.835.286
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|55.768.812
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|42.333.172
|% -9,96
|
|BAYRK
|42,78
|217.784.234
|% -6,63
|
|EUYO
|13,89
|17.738.360
|% -5,77
|
|KERVN
|1,45
|7.361.177
|% -5,23
|
|THYAO
|283,50
|9.017.417.150
|% 1,52
|
|EREGL
|48,06
|4.819.606.059
|% -1,19
|
|KONTR
|302,25
|4.321.611.650
|% 3,60
|
|MIATK
|72,60
|4.289.764.192
|% 0,07
|
|REEDR
|55,25
|4.267.684.540
|% 6,87
|
|ZOREN
|6,03
|1.190.961.793
|% 0,17
|
|EKGYO
|11,05
|1.737.921.495
|% 1,10
|
|ISCTR
|28,32
|4.137.841.979
|% -1,12
|
|YKBNK
|23,84
|3.076.516.521
|% -2,21
|
|PETKM
|25,26
|2.896.847.919
|% -0,16
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9893
|30,9942
|% -0,03
|
|Euro
|33,6905
|33,7280
|% 0,46
|
|Sterlin
|39,1641
|39,3605
|% 0,29
|
|Frank
|35,1629
|35,3747
|% 0,17
|
|Riyal
|8,2387
|8,2800
|% -0,05
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|898,18
|899,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,58
|968,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,86
|82,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,91
|2.029,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:35BAYRK
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 983, 440 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 83 kaybederek (% -0.20 ) 9, 886
-
15:34
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MNDTR, FONET
-
15:34XU100
Endeks 9, 313 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 94, 596.00 milyon TL de
-
15:34DOFER
Yüzde 4.18 oranında artışla 48.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 585, 249 adet işlem