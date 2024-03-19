***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7/02/2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Çorlu Deri Üretim Fabrikamızın 3300 m²'lik çatı alanında, 641,25 KWp gücünde temiz enerji üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımı sözleşmesi imzalandığını duyurmuştuk. Söz konusu projemize ilişikin çalışmalar tamamlanmış olup bağlantı anlaşması imzalanması ile birlikte GES projemiz devreye alınmıştır. Devreye alınan Güneş Enerji Santralinin fabrikamızın elektrik ihtiyacının %90'ını karşılaması öngörülmektedir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260412BIST