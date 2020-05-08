***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
08.05.2020 18:47
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını ve değerini yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 5.000.000
Ek Açıklamalar
19.03.2020 tarihinde yapılan açıklamada pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 5.000.000 TL olarak belirlendiğini belirtilmişti.
İlgili mevzuat gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım kararı, 08.05.2020 tarihinde (bugün) genel kurulumuzun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843801
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05391,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,42
|Açılış
|: 391,43
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8108
|8,8550
|% 0,44
|
|Frank
|7,2989
|7,3428
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8883
|1,8978
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-5,60
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.560
|-8,90
|
|Tam
|2.576
|2.627
|-9,20
|
|Yarım
|1.257
|1.284
|-4,50
|
|Çeyrek
|627
|642
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,46
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
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|B. Petrol
|30,23
|30,23
|0,77
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