GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

11.05.2020 13:20
GÜNCEL HABERLER



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi Hakkında 08.05.2020 tarihli duyurunun şablonun tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını ve değerini yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 5.000.000

Geri Alım İşleminin Tamamlanması
İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, DESA, TREDESA00015 0 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
19.03.2020 tarihinde yapılan açıklamada pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 5.000.000 TL olarak belirlendiğini belirtilmişti.

İlgili mevzuat gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım kararı, 08.05.2020 tarihinde (bugün) genel kurulumuzun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona ermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844050


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:3498.171
Değişim :  0,33% |  325,66
Açılış :  98.420  
Önceki Kapanış :  97.845  
En Yüksek
98.641 En Düşük
97.944
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
DAGI 2,97 8.545.825 % 10,00  
DAGHL 3,74 8.389.121 % 10,00  
DEVA 15,84 10.075.824 % 10,00  
AYES 2,64 26.994 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6924 8,7360 % -0,81  
Frank 7,2471 7,2907 % -0,28  
Riyal 1,8784 1,8878 % -0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -2,34  
Altın Gr. 387 387 -1,34  
Cumhuriyet 2.492 2.542 -27,00  
Tam 2.565 2.608 -27,70  
Yarım 1.252 1.275 -13,60  
Çeyrek 624 638 -6,80  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,05  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,01  
B. Petrol 30,08 30,08 -0,89  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru