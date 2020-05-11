***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Genel Kurul İle Birlikte Sonra Ermesi Hakkında 08.05.2020 tarihli duyurunun şablonun tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını ve değerini yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 5.000.000Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, DESA, TREDESA00015 0 0 0 0 0 0Ek Açıklamalar19.03.2020 tarihinde yapılan açıklamada pay geri alım programı başlatıldığı, program dahilinde geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 1.000.000 adet hisseyi geçmeyecek şekilde, geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 5.000.000 TL olarak belirlendiğini belirtilmişti.İlgili mevzuat gereğince yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olan geri alım kararı, 08.05.2020 tarihinde (bugün) genel kurulumuzun yapılması nedeniyle kendiliğinden sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844050BIST