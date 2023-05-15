***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.05.2023 14:22
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.221.969,86
Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 9.844.393,97 39.155.606,030 397,74521 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 Nâma
B Grubu, DESA, TREDESA00015 39.377.575,89 156.622.424,110 397,74521 B Grubu B Grubu, DESA, TREDESA00015 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.221.969,86 195.778.030,140 397,74521
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 195.778.030,14
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesinin başlıklı nin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.05.2023 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. "Sermaye ve Hisseler"
6. maddesi
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DESA-Madde-6-TADiL-TASARISI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151295
BIST