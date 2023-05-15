***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Mevcut Sermaye (TL) 49.221.969,86Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 9.844.393,97 39.155.606,030 397,74521 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 NâmaB Grubu, DESA, TREDESA00015 39.377.575,89 156.622.424,110 397,74521 B Grubu B Grubu, DESA, TREDESA00015 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 49.221.969,86 195.778.030,140 397,74521İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 195.778.030,14Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesinin başlıklı nin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.05.2023 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. "Sermaye ve Hisseler"6. maddesiKamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 DESA-Madde-6-TADiL-TASARISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151295BIST