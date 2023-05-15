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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.05.2023 14:22
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 49.221.969,86
Ulaşılacak Sermaye (TL) 245.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 9.844.393,97 39.155.606,030 397,74521 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDESA00023 Nâma
B Grubu, DESA, TREDESA00015 39.377.575,89 156.622.424,110 397,74521 B Grubu B Grubu, DESA, TREDESA00015 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 49.221.969,86 195.778.030,140 397,74521

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 195.778.030,14


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.05.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve şirketimiz esas sözleşmesinin başlıklı nin tadiline yönelik esas sözleşme tadil metnine ilişkin uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.05.2023 tarihinde (bugün) başvurulmuştur. "Sermaye ve Hisseler"
6. maddesi
Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DESA-Madde-6-TADiL-TASARISI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151295


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Cumhuriyet 9.219 9.359 -744,00  
Tam 9.131 9.405 -624,91  
Yarım 4.509 4.670 -194,00  
Çeyrek 2.247 2.335 -90,00  
Gümüş.Ons 24,01 24,03 0,04  
Gümüş Gr. 15,21 15,23 0,14  
B. Petrol 75,42 75,42 1,25  
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