***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 9844393.97 TRY 20 İşlem GörmüyorB Hamiline 0,01 TRY 39377575.89 TRY 80 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİH ÇELET Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI 18.44 A,B Bağımsız Üye DeğilBURAK ÇELET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli GENEL MÜDÜR 0.0024 B Bağımsız Üye DeğilBURÇAK ÇELET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0.00004 B Bağımsız Üye Değil RES KOMİTESİ ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KURULU ÜYESİNUMAN EMRE BİLGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668738 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-RES KOMİTESİBAHAR DENİZ EGEMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834375 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834433BIST