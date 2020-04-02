***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.04.2020 19:13
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 9844393.97 TRY 20 İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 39377575.89 TRY 80 İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİH ÇELET Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI 18.44 A,B Bağımsız Üye Değil
BURAK ÇELET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli GENEL MÜDÜR 0.0024 B Bağımsız Üye Değil
BURÇAK ÇELET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0.00004 B Bağımsız Üye Değil RES KOMİTESİ ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NUMAN EMRE BİLGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668738 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-RES KOMİTESİ
BAHAR DENİZ EGEMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834375 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834433
BIST