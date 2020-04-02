GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2020 19:13
GÜNCEL HABERLER



***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 9844393.97 TRY 20 İşlem Görmüyor
B Hamiline 0,01 TRY 39377575.89 TRY 80 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİH ÇELET Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI 18.44 A,B Bağımsız Üye Değil
BURAK ÇELET Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli GENEL MÜDÜR 0.0024 B Bağımsız Üye Değil
BURÇAK ÇELET Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil 0.00004 B Bağımsız Üye Değil RES KOMİTESİ ÜYESİ-KURUMSAL YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NUMAN EMRE BİLGE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668738 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ-RES KOMİTESİ
BAHAR DENİZ EGEMEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 01.04.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834375 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834433


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.511
Değişim :  0,48% |  425,75
Açılış :  89.748  
Önceki Kapanış :  89.085  
En Yüksek
90.409 En Düşük
88.082
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 11,11 2.905.950 % 10,00  
DARDL 5,08 1.788.693 % 9,96  
ADEL 12,06 10.719.653 % 9,94  
ARDYZ 13,06 51.275.731 % 9,93  
BMELK 1,33 320.357 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1865 8,2276 % -0,96  
Frank 6,7765 6,8173 % -2,00  
Riyal 1,7562 1,7650 % -1,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.615 23,75  
Altın Gr. 344 344 0,73  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,45 14,48 0,51  
Gümüş Gr. 3,07 3,08 0,06  
B. Petrol 29,88 29,88 5,14  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru