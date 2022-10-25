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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2022 16:37
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Rabia Çetinkaya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.10.2022 212 473 18 00 rabia.cetinkaya@desa.com.tr Sermape Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları - Kredi Derecelendirme - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 915839 - 915840 - 915841- 915842
Bülent Uyarlar Muhasebe Müdürü 30.04.2015 212 473 18 00 bulent.uyarlar@desa.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074050


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,95 285.853.875 % 10,00  
AGYO 8,36 63.648.241 % 10,00  
ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
SANEL 11,66 7.089.999 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5945 18,6013 % 0,10  
Euro 18,5151 18,5334 % 1,10  
Sterlin 21,2743 21,3810 % 1,71  
Frank 18,5871 18,6990 % 0,44  
Riyal 4,9319 4,9566 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 3,52  
Altın Gr. 990 990 4,01  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.664 6.769 0,00  
Yarım 3.247 3.306 1,00  
Çeyrek 1.629 1.654 0,00  
Gümüş.Ons 19,31 19,33 0,09  
Gümüş Gr. 11,59 11,61 0,10  
B. Petrol 91,97 91,97 0,76  
Seans Raporu 18:05
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