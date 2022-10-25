***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2022 16:37
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Rabia Çetinkaya Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 25.10.2022 212 473 18 00 rabia.cetinkaya@desa.com.tr Sermape Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçları - Kredi Derecelendirme - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 915839 - 915840 - 915841- 915842
Bülent Uyarlar Muhasebe Müdürü 30.04.2015 212 473 18 00 bulent.uyarlar@desa.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074050
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2017
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05990,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,01
|Açılış
|: 990,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5945
|18,6013
|% 0,10
|
|Euro
|18,5151
|18,5334
|% 1,10
|
|Sterlin
|21,2743
|21,3810
|% 1,71
|
|Frank
|18,5871
|18,6990
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,52
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.769
|0,00
|
|Yarım
|3.247
|3.306
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,33
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,10
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB