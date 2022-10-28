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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.10.2022 10:41
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARFAR DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ Deri ve Deri Mamullari İç-Dış Tic. 80.000,00 40.000,00 TRY 50
SAMSONITE SEYAHAT ÜRÜNLERİ A.Ş. Seyahat Ürünleri İç-Dış Tic. 3.850.000,00 1.536.150,00 TRY 40
DESA INTERNATIONAL LIMITED Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 1.110.000,00 1.110.000,00 GBP 100
DESA SMS LIMITED Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 610.001,00 610.001,00 GBP 100
DESA INTERNATIONAL(UK) LIMITED Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 330.001,00 330.001,00 GBP 100
DESA DEUTSCHLAND GMBH Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 25000 25000 EUR 100
DESA NINETEENSEVENTYTWO SRL Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 10000 10000 EUR 100
LEATHER FASHION BULGARIA EOOD Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 5000 5000 EUR 100
DESA INTERNAZIONALE S.R.L. Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 10000 10000 EUR 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074963


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 5,50 37.331.643 % 10,00  
EKIZ 15,73 1.618.208 % 10,00  
ADEL 55,55 48.663.857 % 10,00  
TUREX 18,07 37.325.411 % 9,98  
VERUS 89,85 55.477.343 % 9,98  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5916 18,5935 % -0,03  
Euro 18,4776 18,5622 % 0,07  
Sterlin 21,5328 21,6408 % 0,48  
Frank 18,5955 18,7075 % -0,49  
Riyal 4,9326 4,9574 % -0,02  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.645 -18,44  
Altın Gr. 983 984 -10,58  
Cumhuriyet 6.567 6.666 -73,00  
Tam 6.600 6.686 -50,00  
Yarım 3.216 3.270 -24,00  
Çeyrek 1.613 1.634 -13,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,30 -0,34  
Gümüş Gr. 11,50 11,51 -0,22  
B. Petrol 94,08 94,08 -0,96  
Seans Raporu 12:35
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