***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMARFAR DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ Deri ve Deri Mamullari İç-Dış Tic. 80.000,00 40.000,00 TRY 50SAMSONITE SEYAHAT ÜRÜNLERİ A.Ş. Seyahat Ürünleri İç-Dış Tic. 3.850.000,00 1.536.150,00 TRY 40DESA INTERNATIONAL LIMITED Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 1.110.000,00 1.110.000,00 GBP 100DESA SMS LIMITED Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 610.001,00 610.001,00 GBP 100DESA INTERNATIONAL(UK) LIMITED Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 330.001,00 330.001,00 GBP 100DESA DEUTSCHLAND GMBH Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 25000 25000 EUR 100DESA NINETEENSEVENTYTWO SRL Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 10000 10000 EUR 100LEATHER FASHION BULGARIA EOOD Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 5000 5000 EUR 100DESA INTERNAZIONALE S.R.L. Deri Mamülleri Yurtdışı Ticareti 10000 10000 EUR 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074963BIST