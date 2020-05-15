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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.05.2020 19:40
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***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       FİNANSAL TABLO  VE FAALİYET RAPORLARININ
KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU' NUN
KARAR TARİHİ   : 15.05.2020
KARAR SAYISI    : 27/2020
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN  9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR
1-İşletmemizin 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiştir.
2-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet Raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3-İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürülükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tablolar İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve Kar ve Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını, İşletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizlikler ile birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
            
         Yönetim Kurulu  Başkanı
    Genel Müdür
    Genel Müdür  Yardımcısı

                    MELİH ÇELET
    BURAK ÇELET
    AYHAN DİRİBAŞ

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845585


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Altın Gr. 383 383 -3,74  
Cumhuriyet 2.463 2.508 -10,80  
Tam 2.535 2.574 -11,10  
Yarım 1.237 1.258 -5,50  
Çeyrek 619 629 -2,70  
Gümüş.Ons 17,03 17,06 0,42  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,08  
B. Petrol 35,42 35,42 2,92  
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