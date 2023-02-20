***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Şirketimiz tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında hazırlanan 2022 yılına ait Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115270BIST