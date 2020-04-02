***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.04.2020 tarihli 21/2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Bahar Deniz Egemen (Başkan), Numan Emre BİLGE (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Bahar Deniz Egemen (Başkan), Burçak ÇELET (Üye), Pınar KAYA(Üye)Saygılarımızla,Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834377BIST