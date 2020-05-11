***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.05.2020 18:16
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen
Yönetim Kurulumuzun 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yıl süre
ile aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Numan Emre BİLGE(Başkan), Bahar Deniz EGEMEN (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Numan Emre BİLGE (Başkan), Burçak ÇELET (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bahar Deniz EGEMEN (Başkan), Burçak ÇELET (Üye), Pınar KAYA(Üye)
Saygılarımızla,
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844209
BIST
18:0097.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 102,71
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
18:007,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
18:007,6577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
18:00386,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,01
|Açılış
|: 386,02
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|347.107.247
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.065
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.547.088
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.730.396
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.065.660
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.062.299
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.826.463
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.191.706
|% -9,74
|
|QNBFL
|108,00
|29.433.322
|% -7,06
|
|GARAN
|7,76
|743.041.824
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,34
|598.513.570
|% -3,70
|
|ISFIN
|3,90
|568.163.285
|% 9,86
|
|MGROS
|31,54
|555.164.380
|% 6,34
|
|ECILC
|4,93
|500.667.898
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|347.107.247
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,34
|598.513.570
|% -3,70
|
|IHLAS
|0,69
|107.221.193
|% 4,55
|
|ISFIN
|3,90
|568.163.285
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,15
|291.498.494
|% 2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7138
|8,7575
|% -0,57
|
|Frank
|7,2500
|7,2937
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8787
|1,8881
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-7,60
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.538
|-30,50
|
|Tam
|2.558
|2.605
|-31,30
|
|Yarım
|1.248
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|622
|637
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,37
|30,37
|-0,60
|