***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.04.2022 08:59
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilen
Yönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yıl süre
ile aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Numan Emre BİLGE(Başkan), Bahar Deniz EGEMEN (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Numan Emre BİLGE (Başkan), Burçak ÇELET (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bahar Deniz EGEMEN (Başkan), Burçak ÇELET (Üye), Pınar KAYA(Üye)
Saygılarımızla,
Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015304
BIST
18:052.252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
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2.255
En Düşük
2.230
18:0514,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,6695
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16,2027
18:05905,95
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|: -0,35%
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|Açılış
|: 905,95
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|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
910,14
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|44,34
|37.497.991
|% 9,97
|
|ULUSE
|124,60
|4.428.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.755.206
|% 9,91
|
|GRNYO
|2,34
|3.600.279
|% 9,86
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|340,00
|94.474.718
|% -9,28
|
|ETILR
|8,85
|5.384.765
|% -6,25
|
|KLNMA
|14,51
|756.507
|% -6,08
|
|AKFGY
|3,13
|30.655.057
|% -5,72
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|THYAO
|32,78
|3.287.507.191
|% 1,61
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,60
|2.457.323.840
|% 1,96
|
|TUPRS
|227,40
|2.186.565.111
|% 6,06
|
|GARAN
|12,45
|5.870.701.912
|% 2,05
|
|AKBNK
|7,31
|2.177.623.713
|% 0,69
|
|YKBNK
|4,11
|1.170.330.998
|% 0,74
|
|PETKM
|9,40
|2.591.816.619
|% 4,10
|
|KARSN
|5,97
|1.520.434.319
|% 8,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6994
|14,7048
|% 0,15
|
|Euro
|16,2342
|16,2455
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,2208
|19,3171
|% 0,12
|
|Frank
|15,7941
|15,8892
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9018
|3,9213
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.113
|-15,00
|
|Tam
|5.995
|6.144
|-42,27
|
|Yarım
|2.898
|2.972
|-20,45
|
|Çeyrek
|1.453
|1.486
|-10,22
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,69
|0,05
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|B. Petrol
|105
|105
|0,83
|