***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında seçilenYönetim Kurulumuzun 01.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıylaDenetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki yıl süreile aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Numan Emre BİLGE(Başkan), Bahar Deniz EGEMEN (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Numan Emre BİLGE (Başkan), Burçak ÇELET (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Bahar Deniz EGEMEN (Başkan), Burçak ÇELET (Üye), Pınar KAYA(Üye)Saygılarımızla,Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015304BIST