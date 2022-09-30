***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.09.2022 17:39
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Pınar Kaya 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Uyarlar mevcut görevinin yanı sıra geçici süreyle (yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi göreve başlayana kadar) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.
Pınar Kaya'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, aynı tebliğin 11. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Bülent Uyarlar Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066387
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
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|Önceki Kapanış
|: 3.147
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3.180
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3.130
18:0518,5303
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|Açılış
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|: 18,5200
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En Düşük
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18:0518,1839
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|Önceki Kapanış
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18:05989,47
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5104
|18,5259
|% 0,11
|
|Euro
|18,1541
|18,1851
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,6069
|20,7103
|% 0,48
|
|Frank
|18,7055
|18,8181
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9132
|4,9378
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|0,99
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,19
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.646
|6.747
|15,00
|
|Yarım
|3.233
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.650
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,03
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|0,14
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|-2,05
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
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17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
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17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem