***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Pınar Kaya 30.09.2022 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup Şirketimiz Muhasebe Müdürü olarak görev yapmakta olan Bülent Uyarlar mevcut görevinin yanı sıra geçici süreyle (yeni Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi göreve başlayana kadar) Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.Pınar Kaya'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevinden ayrılması nedeniyle, aynı tebliğin 11. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca Bülent Uyarlar Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066387BIST