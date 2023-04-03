***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bir yıl süre ile aşağıdaki şekilde belirlenmesineile karar verilmiştir. 31.03.202303.04.2023oy birliğiNuman Emre BİLGE (Başkan), Bahar Deniz EGEMEN (Üye) Denetim Komitesi:Numan Emre BİLGE (Başkan), Burçak ÇELET (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi:Bahar Deniz EGEMEN (Başkan), Burçak ÇELET (Üye), Dr. A. Berrak KÖTEN (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi:Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130812BIST