***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.04.2023 10:00
***DESA*** DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulumuzun tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bir yıl süre ile aşağıdaki şekilde belirlenmesineile karar verilmiştir. 31.03.2023
03.04.2023
oy birliği
Numan Emre BİLGE (Başkan), Bahar Deniz EGEMEN (Üye) Denetim Komitesi:
Numan Emre BİLGE (Başkan), Burçak ÇELET (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi:
Bahar Deniz EGEMEN (Başkan), Burçak ÇELET (Üye), Dr. A. Berrak KÖTEN (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi:
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130812
BIST
11:334.738
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -75,15
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3319,2053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3320,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0398
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:331.212,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.212,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:31
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|ULAS
|13,00
|4.634.240
|% 8,33
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1968
|19,2008
|% 0,13
|
|Euro
|21,0700
|21,0800
|% 0,10
|
|Sterlin
|23,5741
|23,6924
|% -0,01
|
|Frank
|20,8206
|20,9460
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1025
|5,1280
|% 0,17
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|
Seans Raporu
11:31
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-
11:46GOKNR
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 501, 084 adet işlem
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11:44MRGYO
Yüzde -4.83 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 626 adet işlem
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11:43XU100
Endeks 4, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 14, 865.00 milyon TL de
-
11:43MNDRS
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 765, 125 adet işlem
-
11:42AKFYE
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 762, 300 adet işlem