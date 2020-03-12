***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 08:57
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DESA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Çelet tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827266
BIST
10:3898.015
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -2.951,31
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.558
10:386,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:387,0563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0546
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0610
En Düşük
6,9909
10:38328,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,35
|Açılış
|: 328,13
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,71
|23.855.879
|% 17,83
|
|ECILC
|4,57
|123.470.108
|% 14,54
|
|DEVA
|11,25
|58.461.433
|% 13,18
|
|ECZYT
|12,41
|41.434.756
|% 12,61
|
|CRFSA
|8,00
|33.223.755
|% 12,52
|
|RYGYO
|4,45
|5.785.150
|% -16,51
|
|TSPOR
|3,59
|40.853.708
|% -16,51
|
|HUBVC
|16,71
|11.956.694
|% -16,45
|
|RYSAS
|4,80
|11.249.324
|% -15,64
|
|NETAS
|8,92
|3.893.553
|% -15,53
|
|THYAO
|8,93
|173.239.876
|% -7,08
|
|ASELS
|25,02
|128.170.260
|% -4,36
|
|ECILC
|4,57
|123.470.108
|% 14,54
|
|MGROS
|23,94
|89.724.330
|% 4,18
|
|BIMAS
|57,40
|60.163.004
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,01
|45.881.972
|% -9,82
|
|ADESE
|1,31
|42.826.708
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,17
|32.467.648
|% -5,65
|
|ECILC
|4,57
|123.470.108
|% 14,54
|
|ODAS
|1,45
|37.731.265
|% -9,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9631
|8,0031
|% 0,30
|
|Frank
|6,6459
|6,6860
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6560
|1,6643
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|1,02
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|34,27
|34,27
|-1,52
|