***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.04.2021 09:51
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Melih Çelet tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927083
BIST
11:371.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,82
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
11:378,1438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
11:379,6995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0172
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6770
11:37452,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,71
|Açılış
|: 452,34
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler11:37
|MTRKS
|49,56
|4.935.829
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|731.613
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.515.493
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.529.792
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|8.995.732
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|14.663.632
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,85
|338.452
|% -9,85
|
|KSTUR
|224,30
|190.431
|% -9,85
|
|EREGL
|16,72
|351.858.334
|% 1,95
|
|FENER
|33,84
|314.217.699
|% 8,12
|
|KOZAL
|112,50
|293.233.371
|% 0,54
|
|GARAN
|6,62
|250.728.574
|% 0,00
|
|BJKAS
|13,51
|245.497.119
|% 9,93
|
|EKGYO
|1,77
|226.964.641
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|158.869.370
|% -1,45
|
|TSKB
|1,28
|88.834.014
|% -4,48
|
|ODAS
|3,47
|135.448.492
|% -2,25
|
|GARAN
|6,62
|250.728.574
|% 0,00
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1394
|8,1438
|% -0,07
|
|Euro
|9,6930
|9,6995
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,1638
|11,2197
|% -0,03
|
|Frank
|8,7671
|8,8199
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1645
|2,1753
|% -0,09
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-5,00
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|63,52
|63,52
|0,24
|