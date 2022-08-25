***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2022 11:51
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Evli Fund Management Company Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058299
BIST
13:093.127
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 66,44
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.135
En Düşük
3.075
13:0918,1702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,2180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
13:0918,1680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0762
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
13:091.030,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.030,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler13:07
|VAKBN
|5,50
|581.662.680
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|457.283
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.221.563
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.439.275
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|1.325.488
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|TSPOR
|5,92
|321.503.318
|% -6,92
|
|ISCTR
|7,83
|4.712.918.735
|% 3,98
|
|THYAO
|70,05
|4.500.377.133
|% 2,04
|
|YKBNK
|6,35
|2.470.288.115
|% 5,13
|
|AKBNK
|11,59
|2.278.000.742
|% 4,70
|
|GARAN
|24,98
|1.730.912.505
|% 6,66
|
|ISCTR
|7,83
|4.712.918.735
|% 3,98
|
|EKGYO
|3,89
|1.528.835.847
|% 2,37
|
|YKBNK
|6,35
|2.470.288.115
|% 5,13
|
|HALKB
|6,48
|1.477.256.172
|% 9,83
|
|AKBNK
|11,59
|2.278.000.742
|% 4,70
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1690
|18,1726
|% 0,17
|
|Euro
|18,1476
|18,1604
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,4438
|21,5514
|% 0,54
|
|Frank
|18,8027
|18,9159
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8204
|4,8446
|% 0,18
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|12,00
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|9,10
|
|Cumhuriyet
|6.866
|6.969
|70,00
|
|Tam
|6.901
|6.950
|35,00
|
|Yarım
|3.362
|3.398
|17,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,12
|