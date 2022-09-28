***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.09.2022 09:12
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065548
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
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0
En Düşük
0
18:0518,4927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0442
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,4939
En Düşük
18,4132
18:0517,6742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0157
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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17,7394
En Düşük
17,6326
18:05964,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,05
|Açılış
|: 964,86
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
962,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|17,24
|22.971.645
|% 0,26
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% 0,00
|
|UFUK
|52,05
|1.931.250
|% 0,00
|
|TRILC
|11,28
|93.048.937
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,25
|28.743.365
|% 0,00
|
|ACSEL
|49,38
|12.536.172
|% 0,00
|
|ADEL
|33,12
|8.353.762
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|50.459.789
|% 0,00
|
|AFYON
|4,60
|67.963.255
|% 0,00
|
|AGYO
|6,02
|31.045.171
|% 0,00
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 0,00
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 0,00
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 0,00
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% 0,00
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4855
|18,4927
|% 0,24
|
|Euro
|17,6565
|17,6742
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,6747
|19,7734
|% -0,29
|
|Frank
|18,4989
|18,6104
|% -0,07
|
|Riyal
|4,8963
|4,9208
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-5,77
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-2,03
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.559
|6.648
|-28,00
|
|Yarım
|3.191
|3.250
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.625
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-1,12
|