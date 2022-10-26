***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.10.2022 09:03
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DESA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074219
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
0
En Düşük
0
18:0518,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
18:0518,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0267
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5978
En Düşük
18,4735
18:05994,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,05
|Açılış
|: 994,84
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
995,47
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSMEN
|47,74
|8.386.515
|% 0,20
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% 0,00
|
|LIDER
|47,54
|54.119.497
|% 0,00
|
|SMRTG
|77,90
|470.759.865
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,98
|45.569.125
|% 0,00
|
|OBASE
|21,48
|42.847.818
|% 0,00
|
|LIDER
|47,54
|54.119.497
|% 0,00
|
|SMRTG
|77,90
|470.759.865
|% 0,00
|
|SUNTK
|39,98
|45.569.125
|% 0,00
|
|PCILT
|21,54
|20.545.513
|% 0,00
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 0,00
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,00
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6051
|% 0,01
|
|Euro
|18,5636
|18,5775
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2901
|21,3969
|% 0,06
|
|Frank
|18,6593
|18,7717
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|9,72
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,11
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.691
|6.791
|33,00
|
|Yarım
|3.260
|3.317
|16,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.660
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|90,75
|90,75
|-0,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB