***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.12.2022 09:08
***DESA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Adesa Mağazacılık Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090397
BIST
14:565.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -63,09
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5618,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5619,9278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0411
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:561.085,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,87
|Açılış
|: 1.085,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:56
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.111.125
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,62
|513.667.535
|% 9,71
|
|PLTUR
|17,36
|17.416.368
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,10
|120.614.516
|% -9,84
|
|CMBTN
|559,60
|43.684.717
|% -8,87
|
|KOZAL
|605,70
|4.343.382.201
|% -8,63
|
|KOZAL
|605,70
|4.343.382.201
|% -8,63
|
|THYAO
|139,60
|3.973.271.675
|% -2,45
|
|ENKAI
|32,12
|3.835.783.454
|% 5,10
|
|KRDMD
|17,99
|3.043.588.380
|% 1,30
|
|ASELS
|57,90
|2.988.400.925
|% -0,09
|
|EKGYO
|8,18
|1.670.424.308
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,99
|3.043.588.380
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,69
|1.755.098.080
|% -1,02
|
|ISCTR
|12,81
|1.771.429.111
|% -1,39
|
|SKBNK
|2,99
|404.992.652
|% -2,92
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7105
|18,7166
|% 0,24
|
|Euro
|19,9143
|19,9278
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5405
|22,6536
|% 0,68
|
|Frank
|20,0953
|20,2163
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9630
|4,9879
|% 0,22
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,93
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.331
|7.383
|-16,00
|
|Yarım
|3.550
|3.615
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-0,04
|